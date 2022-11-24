"Схемы" показали сделанные NASA спутниковые снимки блекаута в Украине, сравнив их с фото в начале года
Журналисты опубликовали спутниковые снимки блекаута в Украине, сделанные NASA, и сравнили их с ситуацией в начале года
Об этом сообщают "Схемы" в телеграме.
На спутниковых снимках NASA Worldview видно, как выглядела Украина после обстрелов 23 ноября в ночь на 24 ноября.
Издание сравнило эти снимки со снимками украинских городов, сделанными в те же часы 6 февраля 2022 года - до начала полномасштабного вторжения РФ и массированных ракетных обстрелов.
Сравнили западную часть страны – Львовщину, Тернопольщину и Франковщину; Центр – Киев, Житомир, Винница и Умань; Юг – Одесса, Николаев, Херсон. Также сопоставили ситуацию в Днепре, Запорожье, Харькове и Полтаве.
- 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
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