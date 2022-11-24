"Схемы" показали сделанные NASA спутниковые снимки блекаута в Украине, сравнив их с фото в начале года

Об этом сообщают "Схемы" в телеграме.

На спутниковых снимках NASA Worldview видно, как выглядела Украина после обстрелов 23 ноября в ночь на 24 ноября.

Издание сравнило эти снимки со снимками украинских городов, сделанными в те же часы 6 февраля 2022 года - до начала полномасштабного вторжения РФ и массированных ракетных обстрелов.

Сравнили западную часть страны – Львовщину, Тернопольщину и Франковщину; Центр – Киев, Житомир, Винница и Умань; Юг – Одесса, Николаев, Херсон. Также сопоставили ситуацию в Днепре, Запорожье, Харькове и Полтаве.