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"Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке

7 октября, 2021 четверг
23:59
Общество

Государственный Укрэксимбанк выдал кредит в $60 млн компаниям предпринимателя Сергея Брюховецкого, который, по данным журналистов проекта "Схемы", владеет бизнесом на оккупированной Россией территории Донетчины

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Решение о кредите банк принял в апреле 2021 года. Согласно договору, который получили в распоряжение журналисты, кредит получили две компании - ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан". Владельцем обеих компаний является Брюховецкий. При этом он же выступает и поручителем по договору.

По данным журналистов, Сергей Брюховецкий родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных годах Брюховецкий был депутатом Горловского городского совета от Партии регионов. Зятем Брюховецкого является действующий нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко, также родом из Донецкой области.

"Схемы" выяснили, что Брюховецкий владеет бизнесом в оккупированной Горловке - компанией "Спец-Реммаш", которая с 11 декабря 2014 зарегистрирована оккупантами. Кроме того, компания "Спец-Реммаш" числится в украинском реестре юридических лиц.

Источниками данных о регистрации компании оккупантами "Схемы" назвали независимых друг от друга информаторов в "финансовых органах" на оккупированной территории.

В документах Брюховецкий значится совладельцем этой компании.

Компания "Спец-Реммаш" ремонтирует оборудование для местных шахт. Услуги у нее заказывали такие предприятия: шахта "Комсомолец Донбасса", "Макеевуголь", "Торезантрацит", "Шахта имени Засядько". Они контролируются террористической "ДНР".

По данным расследователей, "Спец-Реммаш" только в 2020 году заработала более 5 млн руб. (около 2 млн грн по состоянию на то время).

Журналисты сообщают, что за 7 месяцев 2021 компания "Спец-Реммаш" уплатила в бюджет оккупационной администрации меньшей мере 3,5 млн руб. (около 1,4 млн грн).

"Схемы" пытались связаться с Брюховецким или попросить комментарий через его зятя - народного депутата Федора Христенко. Однако на связь он не вышел.

Кредит от Укрэксимбанка Брюховецкий получил на приобретение киевского ТРЦ SkyMall, за который с 2010-го спорили эстонский инвестор Тедер и киевский бизнесмен Андрей Адамовский. При этом залогом по кредиту является этот самый ТРЦ.

Имущественный комплекс ТРЦ неоднократно арестовывали, продолжается уголовное производство, которое ведет ГБР в сопровождении ОГПУ, а компания Тедера планирует требовать у государства Украина $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.

"В качестве гарантии возврата этого кредита кредитный комитет соглашается принять в залог сам ТРЦ SkyMall, за который годами идут судебные споры, который является объектом уголовных производств и борьба за который ведется в нескольких юрисдикциях. Поручителем кредита выступает бизнесмен из Горловки, фирма которого платит налоги оккупационной власти, - что по Уголовному кодексу может быть оценено как финансирование терроризма", - резюмируют журналисты.

С вопросами о том, как возникла такая ситуация, журналисты обратились к председателю правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. После этого вопрос Мецгер прервал интервью, на журналистов напали сотрудники финучреждения, забрали у них аппаратуру и пытались уничтожить видеозапись инцидента.







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