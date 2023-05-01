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"Схемы": компания Фридмана страхует авто росгвардейцев, воюющих против Украины

1 мая, 2023 понедельник
23:31
Война с Россией

Российская компания "АльфаСтрахование", совладельцем которой через консорциум "Альфа-групп" является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, оказывает услуги по страхованию служебного транспорта подразделений Росгвардии. А также - машин военнослужащих, отвечающих, в частности, за личную безопасность Путина

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" Радио Свобода.

Журналисты "Схем" выяснили, что воинские части, с которыми подписаны контракты компании, непосредственно участвуют в полномасштабной войне против Украины и поддерживают российский режим на оккупированных территориях. Кроме того, по информации "Схем", компания Фридмана застраховала автомобили воинской части, подчиняющейся главному управлению специальных программ президента РФ Владимира Путина.

Журналисты обнаружили, что Росгвардия является одним из самых крупных заказчиков услуг компании "АльфаСтрахование". Она оплатила фирме Фридмана около 280 миллионов рублей (130 млн. гривен) за последние 5 лет. Более того, сотрудничество продолжалось и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Среди документов, обнародованных журналистами, – акт предоставленных услуг за 2022 год по контракту с одним из подразделений Росгвардии – центральным – на общую сумму почти 40 миллионов рублей (18,3 млн гривен). В рамках договора были застрахованы подразделения Росгвардии в Калужской и Воронежской областях. Несколько их застрахованных КамАЗов с военной символикой запечатлели на фото колонны росгвардейцев, которые в апреле 2022 года возвращались из Украины в Воронежскую область России.

Фото: radiosvoboda.org

Также журналисты приводят примеры сотрудничества с фирмой еще нескольких подразделений Росгвардии, принимавших участие в боевых действиях в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в ходе полномасштабного вторжения РФ "АльфаСтрахование" застраховало автопарк 748-го отдельного батальона специального назначения "Дальневосточного центра материально-технического обеспечения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ". Украинская разведка утверждала, что бойцы этого подразделения были на Киевщине весной прошлого года.

Как выяснили журналисты, АльфаСтрахование также застраховало транспорт главного управления МВД России в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Один из таких автомобилей журналисты обнаружили на видео с временно оккупированного Мариуполя, снятое в апреле этого года, которое им передали активисты движения "Мариуполь.Сопротивление". Рядом со снятым УАЗом были оккупанты в военной форме, проверявшие документы у местных жителей.

Кроме того, в ходе расследования выяснили, что АльфаСтрахование предоставляет услуги по страхованию служебного транспорта военнослужащих, которые отвечают, в частности, за личную безопасность президента России Владимира Путина.

На горячей линии АльфаСтрахования журналистам сообщили, что компания не рассматривает страховые случаи ДТП, которые произошли на оккупированных территориях Украины, однако добавили, что после 1 января 2024 года ситуация может измениться.

Михаил Фридман в комментарии "Схемам" сообщил, что с февраля 2022 вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.

"На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Вам стоит ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний", – сказал он.

В Министерстве юстиции Украины, комментируя расследование, сообщили, что данные могут стать основанием для конфискации активов, принадлежащих Фридману в Украине.

"О Фридмане у нас было много информации по активам. В этом случае действительно интересно, потому что можно проследить связь с агрессией. Страхование воинских частей – это прекрасно, – сообщил министр Денис Малюска. – Нам нужно доказать коллаборационизм, сотрудничество с агрессией, оправдание агрессии и поддержка агрессии – практически все критерии для конфискации сводятся к этим аспектам. Механизм будет выглядеть так – мы свяжемся с правоохранителями, чтобы они смогли подтвердить эту информацию процессуально и чтобы мы могли это предоставить суду".

Справка. "АльфаСтрахование" – одна из самых больших частных российских страховых групп. Входит в финансово промышленный консорциум "Альфа-групп". Владельцем российского АльфаСтрахования через кипрский оффшор является люксембургская компания ABH Holdings SA Ее акционером является Михаил Фридман и его бизнес-партнер Андрей Косогов.

В Украине Фридман владеет "Киевстаром", "Альфа-банком" (ныне это "Сенс-банк"), "Моршинской".

  • Михаил Фридман внесен в санкционный список ЕС в конце февраля 2022-го как "олигарх, имеющий прочные связи с администрацией Путина, построил бизнес благодаря приближенности к власти". В то же время Фридман пытается оспорить наложение на него санкций. В частности, осенью прошлого года он заявлял о готовности докапитализировать Альфа-Банка Украина на $1 млрд или же передать его под контроль государства, добиваясь же лишения санкций.
  • Как писал в марте Financial Times, российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
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