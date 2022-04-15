"Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок

Об этом сообщают "Схемы".



По данным "Схем", это супруги россиян Роман и Ольга Быковские (в девичестве – Ольга Пинясова). На своей странице в российской соцсети "Вконтакте" женщина, советовавшая мужчине "насиловать баб", указала, что главное в жизни для нее - это "семья и дети".



Известно, что оба рода из Орловской области России.



Мужчина в прошлом срочник Росгвардии, также служивший в полку, участвовавший в оккупации Крыма Россией.



Ориентировочно в 2018 году они переехали в Крым. На время рекомендаций по изнасилованию украинских женщин Роман находился в Херсонской области, где был ранен. В настоящее время он находится в Севастополе.



Что касается его жены Ольги, то примерно в то время, как она советовала своему мужу насиловать украинок, искала в Крыму работу по уходу за детьми.



От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера собеседников. Это позволило их идентифицировать.



Сообщается, что расследовательская группа Conflict Intelligence Team помогла выяснить, где служил Быковский – по эмблеме на шевроне. Это 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк (108 дшп).



По данным международного разведывательного сообщества "InformNapalm", этот полк, в частности, участвовал в захвате Крымского полуострова российскими войсками во время оккупации.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб".