Схема на 300 млн грн: СБУ и Минцифры обнаружили хищения на программе "Ноутбук - каждому учителю"
Министерство цифровой информации и Служба безопасности Украины заявили об обнаружении коррупционной схемы, участники которой планировали завысить на 30% стоимость ноутбуков, закупаемых по программе "Ноутбук - каждому учителю"
Об этом представители Минцифры, СБУ и МОН заявили в ходе брифинга, передает НВ .
Потенциальные убытки оцениваются в 300 млн грн.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, ведомство направило все договоры в стране на экспертизу. Он добавил, что субвенция и тендеры останавливать не будут.
"Я хотел бы обратиться ко всем главам профильных департаментов, ко всем интеграторам, поставщикам, ко всем производителям - никому заносить деньги не нужно", - отметил Федоров.
По словам представителя СБУ, в рамках запланированной схемы отдельные лица хотели организовать заговор участников IT-рынка.
Также он добавил, что организаторы заявляли, что якобы уполномоченные на это Министерством цифровой трансформации.
"Были установлены конкретные лица, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе", - отметил и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По его словам, в рамках схемы предлагалось установить маржу - разницу между ценой ноутбука и той, по которой будет выигран тендер. Цены предлагали завысить более чем на 30%.
Как заявил Витюк, организаторы схемы хотели "поделить между собой" все регионы Украины.
"К сожалению, бизнес в Украине привык к откатам. И поэтому предприниматели, во всяком случае некоторые из них, согласились на указанную схему", - добавил Витюк.
Он подчеркнул, что пока тендеры по программе проведены в двух областях - Днепропетровской и Волынской и первый тендер сейчас находится на ревизии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.74
- Актуальное
- Важное