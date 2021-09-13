Схема на 300 млн грн: СБУ и Минцифры обнаружили хищения на программе "Ноутбук - каждому учителю"

Об этом представители Минцифры, СБУ и МОН заявили в ходе брифинга, передает НВ .



Потенциальные убытки оцениваются в 300 млн грн.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, ведомство направило все договоры в стране на экспертизу. Он добавил, что субвенция и тендеры останавливать не будут.

"Я хотел бы обратиться ко всем главам профильных департаментов, ко всем интеграторам, поставщикам, ко всем производителям - никому заносить деньги не нужно", - отметил Федоров.

По словам представителя СБУ, в рамках запланированной схемы отдельные лица хотели организовать заговор участников IT-рынка.

Также он добавил, что организаторы заявляли, что якобы уполномоченные на это Министерством цифровой трансформации.



"Были установлены конкретные лица, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе", - отметил и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, в рамках схемы предлагалось установить маржу - разницу между ценой ноутбука и той, по которой будет выигран тендер. Цены предлагали завысить более чем на 30%.

Как заявил Витюк, организаторы схемы хотели "поделить между собой" все регионы Украины.

"К сожалению, бизнес в Украине привык к откатам. И поэтому предприниматели, во всяком случае некоторые из них, согласились на указанную схему", - добавил Витюк.

Он подчеркнул, что пока тендеры по программе проведены в двух областях - Днепропетровской и Волынской и первый тендер сейчас находится на ревизии.

