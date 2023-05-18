Скептически относятся к войне: британская разведка объяснила запрет увольнения для чиновников в РФ
Москва запрещает своим высокопоставленным должностным лицам уходить с должностей, пока идет война с Украиной. Это касается, по крайней мере, региональных чиновников, силовиков и работников администрации президента
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечено, что большое количество официальных лиц, вероятно, очень скептически относится к войне, а также часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени.
По данным аналитиков, запрет осуществляется благодаря намекам на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.
"Помимо того, что власть озабочена пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечают в Минобороны Британии.
- В администрации президента РФ желание покинуть пост расценивают как измену, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".
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