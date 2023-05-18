Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечено, что большое количество официальных лиц, вероятно, очень скептически относится к войне, а также часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени.

По данным аналитиков, запрет осуществляется благодаря намекам на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

"Помимо того, что власть озабочена пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечают в Минобороны Британии.