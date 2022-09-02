Сказочный мир, инопланетяне, вампиры, сварливые взрослые и Вторая мировая: что посмотреть в выходные

"Инопланетянка"

Lille Allan - den menneskelige antenne - с 25 августа в кино

Детская непосредственность не оставляет равнодушным никого. Дети способны верить в нереальное и стремиться к невозможному. И главный герой мультфильма "Инопланетянка" Аллан является именно таким ребенком: паренек верит в существование пришельцев и стремится к встрече с ними.

Аллану невероятно везет, ведь после переезда в другой город с отцом он знакомится с соседом-ученым, по имени Вольт, также ожидающим прилета инопланетян. Вольт выбирает парня для первого межпланетного контакта. И вскоре первый контакт с внеземной жизнью все-таки происходит.

На городской стадион падает НЛО, за рулем которого – странная зеленая девочка. Аллан знакомится с трехногой девочкой, представляющейся Бритни. Инопланетный корабль куда-то исчезает, и дети узнают, что местный миллионер хочет поймать Бритни, чтобы сделать из нее чучело. Вольт и Аллан стремятся любой ценой спасти Бритни, чтобы она добралась до дома.

"Приглашение"

The Invitation - с 1 сентября в кино

Достаточно неординарная интерпретация классических хорроров о вампирах. Завязка истории выполнена в лучших традициях жанра: молодая сиротка Иви не знает свою семью и по тесту ДНК находит далекого кузена, приглашающего ее в Англию на свадьбу.

С приближением события Иви замечает странные вещи в доме и непонятную ревность со стороны некоторых членов семьи. Девушка сближается с другом семьи Уолтером. Во время ужина Иви узнает правду о том, зачем ее пригласили в семейное имение.

Приятно поражает актерская игра Натали Эммануэль, которую вы могли видеть в последних частях семейной саги "Форсаж" и "Игре Престолов". Однозначным плюсом ленты есть атмосферное художественное оформление и элементы ужаса, от которых сердцебиение ускоряется.

"Стражи легенд"

Rise of the Guardians - на Netflix, Sweet.tv, Megogo

Действительно увлекательное, порой ужасающее и невероятно интересное анимационное путешествие по магическому миру сказок. Мульт поднимает важную тему – для того чтобы чудеса происходили, в них нужно верить.

Идея картины достаточно типична – борьба добра со злом. Однако важным фактором для победы есть вера. Это как вера в добро и чудеса, так и вера в себя и свои силы.

Очаровательный злодей Бабай хочет запугать всех детей на планете, чтобы они перестали верить в чудеса и своих героев — Санта Клауса, Пасхального Кролика, Сэндмена и Зубную Фею. К команде часовых присоединяется неуверенный в себе Джек Фрост, заботящийся о зимних игрушках детей. Все вместе герои противостоят злодею Бабаю, чтобы дети не перестали верить в чудеса и мир не превратился в жуткое и ужасное место.

После просмотра "Сторожевых легенд", которых смело можно назвать Мстителями для детей, действительно веришь, что легкий ветерок со снегом зимой внушает Джек Фрост, а о хороших снах заботится Сэндмен.

"Из соображений совести"

Hacksaw Ridge, 2016 год - на Megogo

Когда Мел Гибсон садится в кресло режиссера — жди крутейшего кино. Хотя этот ветеран кинематографа в жизни порой творит неоднозначные вещи, кино он снимает поистине шикарное.

Картина "Из соображений совести" основана на реальной истории американского солдата времен Второй мировой Дезмонда Досса - пацифиста, который после нападения японцев на Перл-Харбор записывается в армию.

"Из соображений совести" — это чрезвычайно мощный военный фильм о человеке, который во время войны не нарушил заповеди "не убий" и спасал жизнь побратимов.

Особое внимание привлекает чрезвычайно убедительная игра Эндрю Гарфилда, исполнившего главную роль. Человечество в глазах Гарфилда убеждает, что это не кино, а реальная жизнь. И что можно приносить пользу своему Отечеству даже не убивая врагов.

"Резня"

Carnage, 2011 год - на Megogo

Джуди Фостер, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джон Райли и квартира в Бруклине, Нью-Йорк.

Камерная трагикомедия Романа Полански о двух супругах, дети которых подрались на перемене. Супруги Коуэнов приходят домой к Лонгстритам, чтобы разобраться в ситуации. Однако цивилизованная дискуссия о драке детей перерастает в серьезную ссору как между родителями детей, так и внутри каждой пары.

"Резня" без спецэффектов, саундтреков и разнообразия локаций способна с самого начала и до конца увлечь зрителя. Актеры на высоком уровне играют полный спектр эмоций своих героев: раздражение, возмущение, безумие, опустошенность и т.д.

Очередная неординарная кинолента культового Романа Полански "Резня" ("Ребенок Розмари", "Девятые ворота", "Пианист", "Основано на реальных событиях") увлекает и поражает острым сюжетом и невероятной игрой актеров.