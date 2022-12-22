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OPINION

Сказочка о "лидерстве" Китая в борьбе с ковидом умерла

Агия Загребельская
22 декабря, 2022 четверг
14:03
Мнение

Исследовательский американский институт прогнозирует, что волны ковида унесут в 2023 году жизни около миллиона китайцев

Сказочка о лидерстве КНР в борьбе с ковидом окончательно испарилась.

Си после протестов (читай "челобитной") ослабил ограничения.

Исследовательский американский институт прогнозирует, что волны ковида унесут в 2023 году жизни около миллиона китайцев.

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Уже через несколько недель:

Припарковаться у похоронных домов невозможно, а родственники вынуждены перевозить умерших на обычном транспорте.

Улицы больших городов опустошены, в Шанхае необычно тихо, как на предновогоднюю суету.

Школы переходят на онлайн обучение, предупреждая, что это надолго.

А исследовательский американский институт прогнозирует, что волны ковида унесут в 2023 году жизни около миллиона китайцев.

Мир уже почти забыл, что такое ковид, между тем КНР, "антиковидный чемпион", будет терять миллионы людей и, похоже, снова будет вынужден закрыться. Или согласиться на западные вакцины

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Уровень вакцинации остается рекордно низким. А первая волна, которая продлится до середины января, уже началась.

Ожидается три волны. Вторая к середине февраля, и третья – к середине марта.

И пока мир уже почти забыл, что такое ковид, КНР, "антиковидный чемпион", будет терять миллионы людей и, похоже, снова будет вынужден закрыться. Или согласиться на западные вакцины. Ибо, как оказалось, несвободные люди не способны изобретать качественные вакцины и не только вакцины.

Как раз пора поговорить: так кто там будет неустойчивым в 21 веке: демократии или диктатуры?

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юрист, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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