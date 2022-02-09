Скажу вам правду - это сумасшедший дом: тренер сборной Украины по биатлону рассказал о ситуации с больными COVID на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает Суспильне.



Велепец надеется, что вскоре сборная Украины по биатлону будет в полном составе.



"Скажу вам правду - это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный, - потом опять хуже показывает. Я уже не верю никому. Так у Даши, так у Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра - почти две недели. Один день результат отрицательный, а на следующий - положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть у всех лучшее, но тут уж... Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что уже и так есть две недели карантина", - сказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.



Члены сборной Украины Елена Белосюк, Дарья Блашко, Михаил Гуменяк, Игорь Ященко и Юрай Санитра, сдавшие в Пекине положительные тесты на COVID-19, до сих пор находятся на самоизоляции.

Напомним, 7 февраля Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.

9 февраля Семеренко заявила, что решила досрочно прекратить выступления на Олимпийских играх в Пекине, чтобы дать дорогу молодым.

9 февраля президент Федерации биатлона Владимир Бринзак заявил, что женская сборная Украины рискует пропустить эстафету, поскольку Елена Белосюк и Дарья Блашко до сих пор на самоизоляции из-за коронавируса.

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