Скажу одно: нам будет чем защищаться, - Кулеба намекнул на новые поставки оружия Украине из стран НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после сегодняшней встречи глав МИД стран НАТО и партнеров намекнул на новые поставки оружия Украине
Об этом он сказал в Instagram.
"Помощь Украине для обороны была центральной темой сегодняшней встречи глав МИД стран НАТО и партнеров. Многие подошли, чтобы выразить мне свое восхищение украинцами и Украиной. Оружие любит тишину, поэтому без деталей. Скажу одно: нам будет чем защищаться", - написал Кулеба.
Также в Twitter министр добавил, что у НАТО союзники и партнеры едины в поддержке Украины.
"Еще важнее решимость сделать очень конкретные шаги в поддержку. Я изложил приоритеты и подчеркнул срочность. Шаги в ответ от ряда союзников не заставят себя ждать", - написал Кулеба.
- Министр иностранных дел отметил положительное влияние пятого пакета санкций ЕС, однако требует новых максимально действенных ограничений.
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