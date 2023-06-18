"Скажите об этом людям в Буче": Писториус об идее ненасильственного сопротивления Украины

Об этом сообщает DW.

Как пишет издание, так министр обороны Германии ответил на высказывания епископского викария католической Оснабрюкской епархии Тео Пауля о том, что Украина "может сопротивляться ненасильственно" на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрюк.

Писториус порекомендовал ему сказать эти слова людям из Бучи. Также отметил, что прекращение поставок оружия Киеву означало бы скорый конец для Украины.

Викарий выразил мнение, что после начала полномасштабной агрессии Москвы "слишком многие прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом". "Есть и другие пути", – заявил священнослужитель.

"Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости", - ответил Писториус.

В то же время министр обороны сказал, что в перспективе он поддерживает идею мира, однако каким путем до него дойти, должна решать Украина.

Епископ протестантской церкви в Ганновере Ральф Майстер, который также выступал на этом съезде, отметил, что его личный опыт поездки в Украину во время войны показывает, что украинцам нужно помочь "в той мере, в какой это необходимо для самообороны". По его мнению, сейчас – не лучшее время для призывов к примирению.

"То, что я испытал в Украине, сделало меня еще более неуверенным в советах", - добавил Майстер.