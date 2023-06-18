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"Скажите об этом людям в Буче": Писториус об идее ненасильственного сопротивления Украины

18 июня, 2023 воскресенье
11:02
Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об идее ненасильственного сопротивления Украины как способа прийти к миру в войне с РФ. "Скажите это людям из Бучи", - отреагировал он

Об этом сообщает DW.

Как пишет издание, так министр обороны Германии ответил на высказывания епископского викария католической Оснабрюкской епархии Тео Пауля о том, что Украина "может сопротивляться ненасильственно" на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрюк.

Писториус порекомендовал ему сказать эти слова людям из Бучи. Также отметил, что прекращение поставок оружия Киеву означало бы скорый конец для Украины.

Викарий выразил мнение, что после начала полномасштабной агрессии Москвы "слишком многие прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом". "Есть и другие пути", – заявил священнослужитель.

"Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости", - ответил Писториус.

В то же время министр обороны сказал, что в перспективе он поддерживает идею мира, однако каким путем до него дойти, должна решать Украина.

Епископ протестантской церкви в Ганновере Ральф Майстер, который также выступал на этом съезде, отметил, что его личный опыт поездки в Украину во время войны показывает, что украинцам нужно помочь "в той мере, в какой это необходимо для самообороны". По его мнению, сейчас – не лучшее время для призывов к примирению.

"То, что я испытал в Украине, сделало меня еще более неуверенным в советах", - добавил Майстер.

  • В феврале экс-посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник рассказал , что новый министр обороны Германии Борис Писториус "сломил сдержанность Берлина" в вопросе оружия для Украины и стал самым популярным политиком страны.
  • 19 мая Писториус отметил необходимость продолжения военной поддержки Украины для защиты от российской агрессии.
  • Также министр обороны ФРГ подверг критике правительство Венгрии, которое блокирует помощь Украине. Он заявил, что "его раздражает поведение венгерских друзей".
  • 13 июня на фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2.
Украина
Германия
Война с Россией
Буча
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