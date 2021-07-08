"Скажите "нет" этим препаратам": во Франции призвали не признавать российскую и китайскую вакцины
Во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин
Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина .
Госсекретарь отметил, что граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено.
По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.
"Что касается ряда других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам ", - сказал политик.
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