"Скажите "нет" этим препаратам": во Франции призвали не признавать российскую и китайскую вакцины

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина .

Госсекретарь отметил, что граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено.



По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"Что касается ряда других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам ", - сказал политик.