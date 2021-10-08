"Сказать, что мы встревожены - ничего не сказать": Джапарова в ООН призвала давить на РФ за фактический аншлюс Беларуси и превращение ее в военную базу

Об этом сообщает пресс служба МИД Украины .



Запад инициировали члены Совета Безопасности ООН: Эстония, Великобритания, Ирландия, Норвегия, США и Франция. Сорганизаторами выступили Украины, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия Хорватия, Чехия и Япония.



Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Беларусью как независимой, суверенной и процветающей страной с демократическими ценностями и основными свободами.



"К сожалению, сегодня Беларусь все дальше отдаляется от этой цели", - сказала Джапарова.



Первый заместитель главы МИД Украины заявила, что путинская Россия осуществляет всестороннее поглощение и лишение Беларуси суверенитета - фактически аншлюс Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе.



Джапарова также акцентировала внимание на нарушении прав человека и политических репрессиях в Беларуси, которые только усиливаются.



"Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать. Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав", - сказала Джапароав.



Кроме того, украинская дипломатка отметила, что Россия использует Беларусь как плацдарм для манипуляций миграционными потоками, которые направляет на Польшу и Литву.



"Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - сказала Джапарова.



Дипломатка подчеркнула, что для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с РФ не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых угроз.



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