"Сказать, что мы встревожены - ничего не сказать": Джапарова в ООН призвала давить на РФ за фактический аншлюс Беларуси и превращение ее в военную базу
В четверг, 8 октября, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров приняла участие в неформальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Беларуси
Об этом сообщает пресс служба МИД Украины .
Запад инициировали члены Совета Безопасности ООН: Эстония, Великобритания, Ирландия, Норвегия, США и Франция. Сорганизаторами выступили Украины, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия Хорватия, Чехия и Япония.
Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Беларусью как независимой, суверенной и процветающей страной с демократическими ценностями и основными свободами.
"К сожалению, сегодня Беларусь все дальше отдаляется от этой цели", - сказала Джапарова.
Первый заместитель главы МИД Украины заявила, что путинская Россия осуществляет всестороннее поглощение и лишение Беларуси суверенитета - фактически аншлюс Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе.
Джапарова также акцентировала внимание на нарушении прав человека и политических репрессиях в Беларуси, которые только усиливаются.
"Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать. Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав", - сказала Джапароав.
Кроме того, украинская дипломатка отметила, что Россия использует Беларусь как плацдарм для манипуляций миграционными потоками, которые направляет на Польшу и Литву.
"Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - сказала Джапарова.
Дипломатка подчеркнула, что для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с РФ не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых угроз.
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