Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Россияне спровоцировали первую драку в начале третьего периода, а после этого начали хамить украинцам из "Барселоны" Артему Пономаренко, Станиславу Дидковскому и его отцу и тренеру Данилу Дидковскому.

В заявке стамбульского Буз Адам на хоккейный Континентальный кубок оказалось 12 российских игроков.

"Я разговаривал с украинским легионером стамбульцев (Станислав Теплицкий, - прим.) и ему там несладко: россияне затыкают рот, мол, молчи, молодой. Ну а сейчас в Еврокубке собственными ушами услышал прямой текст матов и угроз от российского хоккеиста в адрес Дидковского-старшего в стиле: "Я тебя и твою семью убью". А когда один из россиян забил гол в наши ворота, то подъехал к скамье запасных "Барсы" и попытался унизить: "Эй, сосунки из Украины, вам так и нужно. Правильно вас там бомбят", - рассказал украинский хоккеист "Барселоны" Артем Пономаренко.

Украинских хоккеистов такие действия россиян разозлили.

"Конкретное слово "бомбят" может и не прозвучало, я уже не припомню, но интонация и акценты были красноречивыми. Мы все поняли, и меня это сильно разозлило. Зачем играть в хоккей и провоцировать соперника темой войны? Надо было ответить за себя, поэтому в конце я вызвался на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять "за Украину" против российской орды. Вышла заварушка "стенка на стенку", но три раза мне хорошо удалось попасть в цель - губы у игрока турецкой команды точно разбиты", - рассказал Пономаренко.

На последней минуте встречи произошла еще одна драка. Главный судья Филипп Метзингер был вынужден выписать суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых получили хоккеисты "Буз Адама".

"Русская агрессия против украинцев не ограничивается только военной схваткой на поле боя в Донецкой, Луганской, Харьковской или Херсонской областях. Жарко и мерзко везде, где дышит враг, который провоцирует и устраивает локальные вспышки агрессии даже там, где этого никто не ожидает - на спортивных площадках в международных матчах. На этот раз все свое гнилое нутро руzzкие хоккеисты продемонстрировали во время стартового раунда второго по значимости европейского клубного турнира - Континентального кубка", - прокомментировали драку в Федерации хоккея Украины.

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