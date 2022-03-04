"Сказали, будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допросила оккупанта, оказавшегося украинским военным-предателем

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV.



"24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и двинулся на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса. Им обещали, что с властью все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом .Им объяснили: "Все будет, как в 2014 году, когда Россия забирала Крым", - отметили в СБУ.



При этом Украина встретила оккупантов яростным сопротивлением.

"Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь свой взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться безнаказанными", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, СБУ задержала причастного к обстрелу телевышки в Киеве предателя.

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