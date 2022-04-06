Об этом говорится в традиционном вечернем видеообращении Владимира Зеленского.

Зеленский повторил свой призыв к Совбезу ООН: "Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций не может выполнять функции, ради которых создавалась".



Зеленский назвал причину такой ситуации. "Виновато в этом только одно государство – Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует. Ну то есть как – участвует... Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое совершает".

"Уверен, мир это видит. Надеюсь, мир сделает выводы. Потому что если не сделает, то у мира останется только один институт для обеспечения безопасности государств. А именно оружие", — резюмировал президент Украины.



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