Сказал, что нужно было сказать. Зеленский о своем обращении к Совбезу ООН
Президент Украины еще раз повторил, что Совбез существует, а безопасности в мире нет
Об этом говорится в традиционном вечернем видеообращении Владимира Зеленского.
Зеленский повторил свой призыв к Совбезу ООН: "Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций не может выполнять функции, ради которых создавалась".
Зеленский назвал причину такой ситуации. "Виновато в этом только одно государство – Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует. Ну то есть как – участвует... Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое совершает".
"Уверен, мир это видит. Надеюсь, мир сделает выводы. Потому что если не сделает, то у мира останется только один институт для обеспечения безопасности государств. А именно оружие", — резюмировал президент Украины.
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