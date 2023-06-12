Скандинавские страны бойкотируют производителя Oreo из-за его бизнеса в России
Американский производитель кондитерских изделий и напитков Mondelez International столкнулся с бойкотом в скандинавских странах из-за присутствия в России
Об этом информирует Reuters .
"Mondelez International, столкнувшись с нарастающим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за своего присутствия в РФ, заявила, что попросила встретиться с норвежским правительством, чтобы защитить свой местный бизнес и добавила, что не продает российскую продукцию в Норвегии", - пишет агентство.
Мировой производитель снеков, печенья Oreo, шоколада Milka, Toblerone и десятков других брендов имеет большое присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou.
К числу объявивших о прекращении продажи продукции Mondelez в последние дни относятся авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная компания SJ, гостиничная сеть Strawberry, ритейлер Elkjop, судоходная компания Fjord Line и Норвежская ассоциация футбола.
По словам агентства, некоторые западные компании вышли с российского рынка после того, как РФ вторглась в Украину в прошлом году, но Mondelez осталась, несмотря на давление со стороны своих сотрудников в других странах.
Скандинавские компании объяснили свое решение прекратить продажу продукции Mondelez тем, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции включило компанию в "черный список".
В компании заявили, что продолжают "ограниченную" деятельность в России, прекратив инвестиции и рекламу, и осудили военную агрессию: "Mondelez International придерживается всех политических решений и санкций и будет продолжать рассматривать необходимые коррективы в своей деятельности для обеспечения полного соответствия.
Напомним, 25 мая Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.
В то же время, по состоянию на 11 мая НАЗК внесло 25 ведущих мировых компаний в перечень международных спонсоров войны РФ, и это существенно влияет на их доходы.
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