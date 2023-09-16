Скандалы с яйцами по 17 грн и куртками для военных возникли из-за непрозрачности и некачественности контрактов, - Арсен Жумадилов

Об этом в эксклюзивном интервью "Еспресо" рассказал Арсен Жумадилов, глава Агентства.

"Дизайн контрактов, заключаемых Минобороны во время закупок, был некачественным", - отметил он.



На вопрос о скандалах с закупками в Минобороны: то яйца по 17 гривен за штуку, то сомнительные зимние куртки, Жумадилов отметил, что дело в том, что эти закупки проводятся в "непрозрачном режиме".



"Я имею в виду, в юридическом понимании, а не нравственном. Когда нет обязанности ничего публиковать на "Прозорро": ни процедуру, ни отчет о заключенном договоре, ни сами закупочные цены. Такие закупки способствуют тому, чтобы люди закладывали туда свои частные интересы. Закладывались ли они в этих случаях, о которых вы говорите, – на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы. Я связываю [скандалы] с тем, что эти закупки происходили непрозрачно", - подчеркнул он.

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Также он добавил, что заказчик в лице структурного подразделения Министерства обороны был либо не заинтересован, либо был не проинформирован о том, как можно эффективнее структурировать закупки, чтобы сделать невозможными, например, яйца по 17 гривен за штуку.

"Эти яйца по 17 гривен возникли на фоне того, что заключавшиеся в 2022 году договоры на услуги питания содержали внутри себя очень большой объем дискреции при выполнении этих договоров как со стороны поставщиков, так и со стороны заказчиков. То есть когда решения принимаются на усмотрение исполнителей с обеих сторон", - отметил Жумадилов.

Глава Агентства ресурсного обеспечения Минобороны подчеркнул, что качественный контракт – это контракт, где четко выписаны действия, их последовательность, их продолжительность, взаимные права и обязанности всех сторон способом, исключающим или существенно сужающим дискрецию.

"Что касается курток – так же. Во-первых, непрозрачность, прямые контракты. Мы не знаем, откуда эти турецкие компании, почему именно они? Были ли соблюдены принципы, например, эффективность использования публичных средств при закупке этих курток? У меня есть относительно этого обоснованные сомнения. Постановление, регулировавшее в то время прямое контрактование, обязывало заказчика руководствоваться принципом эффективности использования средств", - добавил он.

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Кроме того, он отметил, что второй момент по курткам — это вопрос управления качеством, то есть как установление требований по качеству, так и контроль качества при приемке товаров.

Справочно. Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.

Скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказывали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачом: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не летних, то Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.