Скандальный украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тыс. за российское гражданство
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили $500 тыс., чтобы он сменил гражданство
Об этом он написал в Instagram.
Редкач выложил фото с российским и американским паспортами и пообещал, что сообщит, как он ответил на предложение завтра.
"Предложили российское гражданство за $500 тыс ?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач, который живет и тренируется в США.
- Напомним, 7 сентября Иван Редкач признался, что не любит своих соотечественников.
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