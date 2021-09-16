Скандальный украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тыс. за российское гражданство

Об этом он написал в Instagram.

Редкач выложил фото с российским и американским паспортами и пообещал, что сообщит, как он ответил на предложение завтра.

"Предложили российское гражданство за $500 тыс ?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач, который живет и тренируется в США.