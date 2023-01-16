Скандальный украинский боксер объявил о завершении карьеры
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что решил завершить карьеру из-за того, что его бой против американца Эндриена Бронера сорвался
Об этом Редкач написал в twitter .
По словам украинца, выступающего в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), его бой против предстоящего 25 февраля Эдриена Бронера сорвался, а он решил завершить карьеру.
"Мне больно, ведь украли бой моей мечты, бой всей моей жизни. Бокс – это моя жизнь. Я пришел в боксерский зал, когда мне было 6 лет. Я подвел свою команду, моя семья, мои болельщики – вы все ждали этого боя, это не моя вина, это случилось. Извините. В боксе есть много подлых людей, которые разрушают жизнь боксеров и разбивают их мечты, мне больно, я закончил с боксом. Я был верен боксу, когда у боксера связаны руки, он не может бороться", - написал Редкач.
36-летний Иван Редкач одержал на профессиональном ринге 23 победы, потерпел шесть поражений и один бой свел вничью. Он известен эпатажным поведением и скандальным высказыванием о других украинских боксерах - Александре Усике и Василии Ломаченко.
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