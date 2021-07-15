Скандальный украинский боксер назвал Ломаченко "бывшей девушкой" Лопеса
Украинский боксер Иван Редкач назвал своего соотечественника Василия Ломаченко "бывшей девушкой" американца Теофимо Лопеса
Об этом Редкач написал в twitter.
"Ломаченко - это бывшая девушка Теофимо Лопеса", - написал Редкач, напомнив бывшему партнеру по любительской сборной Украины о поражении от американца в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в октябре 2020 года.
Иван Редкач известный своими провокационными заявлениями в адрес Василия Ломаченко. Недавно он объявил о возвращении в легкий вес, где теоретически может встретиться с соотечественником.
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30 июня украинский боксер Иван Редкач заявил, что лучшие времена его соотечественника Василия Ломаченко остались позади .
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