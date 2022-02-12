Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ

Отдельная колонна, в частности, будет уходить из Свято-Успенской лавры в Почаеве. Такую информацию сегодня, 12 февраля 2022 года, распространила Религиозно-информационная служба Украины.



"Поведет колонну известный русофил - священник Александр Марценюк, кстати, автор стихотворения-посвящения террористу "Гиви", - отмечается в сообщении.



Мероприятие якобы проведут в Киеве 16 февраля на территории Мариинского парка, что напротив здания Верховной Рады, а происходить это будет под эгидой антивакцинаторских лозунгов - "мол, чтобы граждан "не заставляли делать прививки от COVID-19".



"В сети высказывают мнение, что подобный молебен может стать провокацией и послужить для Кремля поводом-оправданием обострения военной агрессии РФ против Украины", - отмечает издание.



Похожая информация есть также на новостных сайтах Тернополя.



Следует заметить, что в самой УПЦ МП о планах провести в столице массовое мероприятие в эту дату ничего не говорят.



Справка



Священник Московского патриархата из Почаева (Тернопольская область) Александр Марценюк отличился написанием стихотворения после ликвидации зимой 2017-го террориста-"ДНРовца" Гиви, руководителя группировки "Сомали" - сам же автор стихотворения называл боевика "воином Михаилом". Ознакомиться с текстом данного произведения можно по этой ссылке.



Также клирик называл защитников Украины, военных ВСУ "убийцами Донбасса", и часто делился своими антиукраинскими взглядами на публике, в том числе и на разных российских ресурсах.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb