Скандальный поставщик Минобороны окончательно проиграл в суде борьбу против прозрачных закупок, - волонтер Яровая

Об этом сообщила Дана Яровая, член Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мечта детей Украины" в facebook .

По ее словам, медийное давление и десятки исков не стали помехой для проведения честных торгов на Прозорро.

"Публикую историческое переломное видео. Сломан хребет гидры. Ведь сегодня Киевский апелляционный суд принял положительное для Украины решение: не удовлетворил иск компании, которая предлагала самые высокие цены за поставку питания украинской армии. ООО "Трейд Гранит Инвест" не торговался вообще, завалил административные суды исками ко всем компаниям, особенно к ООО "Атомсервис". Сегодня, 21 июня, скандальный поставщик проиграл в судах всех инстанций", - отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что, несмотря на все попытки сорвать прозрачные закупки, поставщику не удалось это сделать благодаря публичной огласке и пристальному вниманию общественности.

"Поговаривают, но я этому не верю, что "Трейд Гранит Инвест" занесли кому-то куда-то за выигрыш. Поговаривают, но я в это тоже не верю, что это компания, которая входит в орбиту бизнесмена Андрея Адамовского. Поговаривают, что именно они организуют все статьи обо мне в медиа, и не скупились на деньги, и не разбирались в связях, кому давать эту "заказуху". Заказанная медийная кампания преследовала цель не только испачкать репутацию Общественного антикоррупционного совета, но и подорвать обороноспособность страны через манипуляции вокруг прозрачных закупок", — подытожила Дана Яровая.