Уже от нескольких независимых источников получил информацию, что россиянин и один из (экс-) глав Верховного Суда Богдан Львов договорился в Офисе Президента о поддержке и полном содействии.

Это означает сразу несколько вещей.

Первая. Лишать гражданство Львова никто не собирается, несмотря на петицию нашей защитницы Алины Михайловой, которая в рекордный срок набрала 25 тысяч голосов. Это открывает Львову путь к восстановлению в должности судьи ВС через удивительно российский ОАСК (который, как и полтора года до сегодняшнего дня, никто не ликвидирует).

Примечательно, что дело Львова рассматривает Евгений ("шеф, давай учудим") Аблов – заместитель председателя ОАСК, который в свое время обязал беркут разогнать Майдан. А уже этого февраля в угоду россиянам принимал решение о возвращении в кресло президента Януковича. То есть каким будет решение Аблова догадаться несложно.

Идём дальше. Возвращение Львова в должности фактически будет означать, что любого судью с российским паспортом, даже если его наличие подтвердит СБУ (случившееся в случае Львова), уволить станет просто невозможно. Потому что его все равно потом в рекордные сроки обновят. Что это значит для нацбезопасности, думаю, дополнительно доказывать не стоит.

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Но это еще не все!

Аблов и ОАСК планируют не просто восстановить Львов в должности судьи ВС. Это сделают прямо накануне Съезда судей, чтобы максимально усилить перед ним Львов и ослабить председателя ВС Князева, решение которого собственно и обжалуется.

С помощью этого пророссийская судебная мафия планирует сорвать назначение съездом 8 новых членов Высшего совета правосудия, необходимое для судебной реформы. Это минимум на год заблокирует формирование ВРП, которое должно давать согласие на арест и задержание судей-коллаборантов, наказывать судей-коррупционеров и наполнять суды новыми кадрами.

И здесь самое главное.

ВСП – не просто важнейший орган в судебной системе. Ее реформа – №1 среди наших "кандидатских" обязательств перед ЕС. И если в следующем январе съезд судей не назначит туда 8 членов, мы свою главную задачу по евроинтеграции с треском провалим. И ни в каком 2023 году никакого открытия переговоров о вступлении в ЕС не будет.

Вот таким нехитрым способом Россия сейчас пытается в очередной раз, как и 9 лет назад, отнять у нас мечту о европейском будущем.

С помощью одного подонка-россиянина и еще кучки предателей в мантиях, которых на девятом месяце великой войны никто так и не собирается выбрасывать из судебной системы.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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