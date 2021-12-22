Скандальный футболист за 125 млн евро определился со своим будущим в "Барселоне"

Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, 24-летний Усман Дембеле согласился продлить контракт с "Барселоной", хотя до сих пор не договорился об условиях соглашения. Француз категорически не собирается уходить из "Барсы".



Руководство "Барселоны" намерено принять окончательное решение до начала 2022 года. Каталонцы даже готовы предложить контракт всего на два года, чтобы дать футболисту свободу выбора в будущем.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего семь матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.



24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.



Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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