Скандальный футболист, которого выгоняют из "Барселоны", окончательно определился с будущим

Об этом сообщает Marca.



В "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце, иначе не попадет в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.



По информации источника, француз понимает, что не будет играть за "Барселону", если останется, поэтому он уже ищет для себя новую команду, в которую сможет перейти зимой.



Сейчас стороны разрабатывают варианты для продолжения карьеры полузащитника. Один из них - переход во французский ПСЖ. "Барселона" работает над трансферами Альваро Морати и Адама Траоре.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.



24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.

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