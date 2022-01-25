Скандальный футболист, которого гонят из "Барселоны", собрался встретиться с президентом клуба

Об этом сообщает Diario Sport .



По информации источника, Усман Дембеле намерен лично встретиться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Французский игрок настаивает, что намерен продлить соглашение.



Сообщалось, что в "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце – иначе не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.



В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.



24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.

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