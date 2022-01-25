Скандальный футболист, которого гонят из "Барселоны", собрался встретиться с президентом клуба
Вингер Усман Дембеле намерен завершить конфликтную ситуацию, возникшую между ним и "Барселоной" из-за отказа продлить контракт
Об этом сообщает Diario Sport .
По информации источника, Усман Дембеле намерен лично встретиться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Французский игрок настаивает, что намерен продлить соглашение.
Сообщалось, что в "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце – иначе не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.
В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.
24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.
- 17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом.
- 20 января "Барселона" выставила Дембеле на трансфер.
- 20 января сообщалось, что Ман Юнайтед может бесплатно подписать Усмана Дембеле .
- После этого французский полузащитник Усман Дембеле сделал откровенное эмоциональное заявление по поводу своей ситуации в "Барселоне".
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