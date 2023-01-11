Скандальный экс-голкипер "Динамо" и "Шахтера" нашел новую команду в УПЛ
Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка стал игроком "Львова"
Об этом Рыбка сообщил в Instagram.
Он объявил, что договорился о сотрудничестве со Львовом, в который перешел из харьковского Металлиста.
35-летний Александр Рыбка также выступал за киевские "Динамо" и "Оболонь", донецкий "Шахтер" и турецкие "Карабюкспор" и "Афжет Афенспор", азербайджанский "Сабаил" и латвийские "Лиепая".
В 2012 году Рыбку дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.
В активе голкипера 2 матча в составе сборной Украины.
"Львов" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на последнем, 16 месте, в турнирной таблице.
- В мае 2021 года Александр Рыбка стал игроком харьковского "Металлиста" .
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