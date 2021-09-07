Скандальный боксер Редкач заявил, что не любит украинцев
Украинский боксер Иван Редкач признался, что не любит своих соотечественников
Об этом Редкач написал в Сторис в Instagram.
По словам боксера, который живет и тренируется в США, он любит Украину, но не любит людей, которые там живут.
"Люблю очень Украины, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал Редкач, который известен своими провокационными заявлениями в социальных сетях.
35-летний Иван Редкач последнее время выступал в первом полулегком весе (до 63,5 кг). На профессиональном ринге он выиграл 23 поединка, потерпел шести поражений и один бой свел вничью.
- Напомним, 9 июля Иван Редкач заявил, что переходит в легкий вес .
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