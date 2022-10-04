Новое заявление Маск распространил в ответ под постом-опросом президента Украины Владимира Зеленского.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - написал он.

Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В свою очередь, украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того, как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Только через 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше часа на счету было уже более 1,7 млн грн.

Впоследствии на это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "когда кто пытается украсть колеса Теслы, это не делает его владельцем".

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