Скандальные разоблачения совершили концептуальный переворот внутри американской администрации, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Речь Байдена на Генеральной Ассамблее, а на следующий день еще выступление Блинкена в Совете Безопасности поразили не меньше. Я вам скажу, Зеленский хороший коммуникатор, и он, как и всегда, выступал замечательно. Но я бы сказал, что и Байден, и Блинкен его затмили. То есть самые эмоциональные, самые сильные проукраинские, антироссийские заявления звучали именно от американской стороны. Это начал еще Блинкен своей речью. Он сказал, что эта ужасная агрессия России против Украины не просто бросает вызов международной системе безопасности - она ее сломала. Также отметил, что мы находимся в ситуации перехода от одной эры в другую", - прокомментировал политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что это то же самое, как Черчилль в 1946 году говорил, что Советский Союз порабощает страны Восточной Европы, опускает над ними знаменитый "железный занавес".

"Байден, обращаясь к Генеральной Ассамблее, сказал: "Путин за мир требует цену, каковой является капитуляция Украины, требует украинские территории, требует украинских детей. Если мы пойдем ему навстречу и позволим расчленить Украину, то кто из вас (обращаясь и указывая на всех представителей 200 государств) останется в безопасности, кто сможет быть уверенным в целостности своего государства?" К такой риторике еще ни разу не прибегали американские руководители. И в последнем своем выступлении в Совбезе Блинкен сосредоточился на военных преступлениях, совершенных Путиным в Украине, и на том, что единственный способ достичь мира – его поражение", – подчеркнул аналитик.

Пионтковский резюмировал, что это означает окончание той двухлетней борьбы американской администрации, за каждым этапом которой мы с вами наблюдали, между сторонниками победы Украины - это Блинкен и Остин, и сторонниками так называемого непоражения Украины, а по сути - поражения России - Бернсом и Салливаном.

"Нам всем казалось, что июнь-июль были самыми тяжелыми месяцами для Украины, что взгляды Бернса и Салливана побеждают. Помните, как министр Кулеба предупреждал нас еще в начале сентября, что осенью нам придется выдержать ужасное давление со стороны наших партнеров в пользу перемирия, прекращения огня, реальных уступок? Нет никакого давления, а произошедшее в Вашингтоне чудо объясняется очень просто: скандальное разоблачение закулисных так называемых дипломатических переговоров, которые десятилетиями российский агент влияния Том Грэм по поручению Салливана вел в Москве. - разоблачение сущности переговоров, которые Бернс вел в ноябре 2021 года в Москве с Нарышкиным, а затем с Путиным, когда он обещал Путину, что во время агрессии РФ сделает все, чтобы Украина не наносила ответных ударов по российской территории. Путин, видите ли,за это ему обещал, что агрессию не распространит на страны НАТО. Эти скандальные разоблачения, так резко ослабили позиции Бернса и Салливана и позволили Блинкену, настоящему и последовательному другу Украины, осуществить то, что я назвал бы концептуальным переворотом внутри американской администрации", – объяснил публицист.