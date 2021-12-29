Скандальное платье помощницы экс-замминистра образования Тишкун продали на аукционе за $1 тыс.
В среду, 29 декабря, телеведущий Артем Никифоров заявил, что скандальное платье Кристины Тишкун, помощницы экс-замминистра образования Игоря Гарбарука, выставили на благотворительный аукцион
Об этом ведущий одного из украинских телеканалов написал в Facebook .
"Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", - отметил Никифоров.
В комментариях под сообщением люди писали сумму и на что готовы ее передать.
Победителем стал адвокат Евгений Лосовский, указавший сумму $1 тыс. (27 224 тыс. грн). Он планирует направить эти средства в Херсонскую клиническую больницу имени Евгения Карабелеша.
В свою очередь ведущий Никифоров заявил, что от себя прибавляет 10 тыс. грн.
"Дело в том, что в этом году бригада врачей упомянутой больницы спасла мою бабушку, которой 80 лет и она пережила ковид", - говорится в сообщении.
Победителя конкурса объявили в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
- Напомним, 25 декабря чиновница из Минобразования Кристина Тишкун сфотографировалась в платье с открытым декольте вместе с мэром Лева Садовым и заместителем Шкарлета Игорем Гарбаруком. Заместитель главы Минобразования сказал, что Тишкун – его помощница.
- Во вторник, 28 декабря, Кабинет министров уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования.
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