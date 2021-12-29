Скандальное платье помощницы экс-замминистра образования Тишкун продали на аукционе за $1 тыс.

Об этом ведущий одного из украинских телеканалов написал в Facebook .

"Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", - отметил Никифоров.

В комментариях под сообщением люди писали сумму и на что готовы ее передать.

Победителем стал адвокат Евгений Лосовский, указавший сумму $1 тыс. (27 224 тыс. грн). Он планирует направить эти средства в Херсонскую клиническую больницу имени Евгения Карабелеша.

В свою очередь ведущий Никифоров заявил, что от себя прибавляет 10 тыс. грн.

"Дело в том, что в этом году бригада врачей упомянутой больницы спасла мою бабушку, которой 80 лет и она пережила ковид", - говорится в сообщении.



Победителя конкурса объявили в прямом эфире одного из украинских телеканалов.