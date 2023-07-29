Начинаем с главного: украинские спортсмены снова могут соперничать с россиянами! На неделе Министерство молодежи и спорта опубликовало новый приказ.

Однако есть нюанс: можно участвовать в соревнованиях, где представители РФ и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Украинцы не могут участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своим национальным флагом, используют национальную символику или выражают принадлежность к России или Беларуси через действия или заявления.

Это значит, что Украина больше не бойкотирует соревнования, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе. Это ограничение действовало с апреля.

Фото: Getty Images

Скандальная дисквалификация Ольги Харлан

Легендарная саблистка Ольга Харлан уже почувствовала, как это соперничать с российскими спортсменами. На ЧМ по фехтованию украинка победила Анну Смирнову, однако не пожала руку россияне.

Смирнова, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинке победу, но впоследствии Харлан получила дисквалификацию.

Ситуация получила очень широкую огласку. Ольга Харлан получила безумную поддержку от украинцев, присоединились Минобороны, политики, другие спортсмены.

А уже на следующий день FIE (Международная федерация фехтования) приостановила решение о дисквалификации Харлана за нарушение регламента на чемпионате мира.

Руководство FIE прислушалось к рекомендациям Международного олимпийского комитета. Также исполком федерации отметил, что украинка поступила добросовестно и протянула лезвие сабли, чтобы попрощаться с соперницей, за COVID-протоколом, который действовал на момент старта ЧМ.

В то же время, МОК автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Олимпийские Игры-2024.

Фото: Getty Images

В Украину вернулся футбол

Да-да, межсезонье закончилось, начался новый сезон. Первый официальный матч, который мы увидели в исполнении украинской команды, будем откровенны... был ужасен.

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" уступил греческому "Панатинаикосу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинский коллектив проигрывал 0:3 и лишь на последних минутах сократил отставание до 1:3.

Повторная встреча состоится 1 августа в Афинах.

Фото: scdnipro1.com.ua

Лучше дела у показавшей характер полтавской "Ворсклы" и на последних минутах вырвала победу у грузинской "Дели". Украинцы соперничают за выход в третий квалификационный раунд Лиги конференции.

Отметим, что первая игра между "Ворсклой" и "Дилой" состоялась в польском городе Тихи. Еврокубковые матчи в Украине проводить нельзя.

"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной". В первом матче киприоты победили со счётом 2:1.

Фото: ФК Ворскла

Также стартовала Украинская Премьер-лига . В пятницу, 28 июля, уже отыграли два матча. "Колос" и "Оболонь" сыграли вничью, а "Полесье" оказалось лучше "Вереса".

Уже сегодня нас ждут противостояния "Металлист 1925" - "Шахтер" и "Движение" - "Заря".

Фото: УПЛ