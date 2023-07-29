Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Скандальная дисквалификация Харлан, украинцам разрешили соревноваться с россиянами (но есть нюанс) и возвращение футбола: обзор спорта за неделю
Обзор

Скандальная дисквалификация Харлан, украинцам разрешили соревноваться с россиянами (но есть нюанс) и возвращение футбола: обзор спорта за неделю

Влад Дидусь
29 июля, 2023 суббота
15:38
Спорт

С 22 по 28 июля в украинском спорте произошло немало интересных событий. Еспресо.TV подготовил обзор самых главных новостей по футболу, фехтованию и другим видам спорта

Начинаем с главного: украинские спортсмены снова могут соперничать с россиянами! На неделе Министерство молодежи и спорта опубликовало новый приказ.

Однако есть нюанс: можно участвовать в соревнованиях, где представители РФ и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Украинцы не могут участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своим национальным флагом, используют национальную символику или выражают принадлежность к России или Беларуси через действия или заявления.

Это значит, что Украина больше не бойкотирует соревнования, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе. Это ограничение действовало с апреля.

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Скандальная дисквалификация Ольги Харлан

Легендарная саблистка Ольга Харлан уже почувствовала, как это соперничать с российскими спортсменами. На ЧМ по фехтованию украинка победила Анну Смирнову, однако не пожала руку россияне.

Смирнова, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинке победу, но впоследствии Харлан получила дисквалификацию.

Ситуация получила очень широкую огласку. Ольга Харлан получила безумную поддержку от украинцев, присоединились Минобороны, политики, другие спортсмены.

А уже на следующий день FIE (Международная федерация фехтования) приостановила решение о дисквалификации Харлана за нарушение регламента на чемпионате мира.

Руководство FIE прислушалось к рекомендациям Международного олимпийского комитета. Также исполком федерации отметил, что украинка поступила добросовестно и протянула лезвие сабли, чтобы попрощаться с соперницей, за COVID-протоколом, который действовал на момент старта ЧМ.

В то же время, МОК автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Олимпийские Игры-2024.

Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)

Фото: Getty Images

В Украину вернулся футбол

Да-да, межсезонье закончилось, начался новый сезон. Первый официальный матч, который мы увидели в исполнении украинской команды, будем откровенны... был ужасен.

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" уступил греческому "Панатинаикосу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинский коллектив проигрывал 0:3 и лишь на последних минутах сократил отставание до 1:3.

Повторная встреча состоится 1 августа в Афинах.

Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос

Фото: scdnipro1.com.ua

Лучше дела у показавшей характер полтавской "Ворсклы" и на последних минутах вырвала победу у грузинской "Дели". Украинцы соперничают за выход в третий квалификационный раунд Лиги конференции.

Отметим, что первая игра между "Ворсклой" и "Дилой" состоялась в польском городе Тихи. Еврокубковые матчи в Украине проводить нельзя.

"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной". В первом матче киприоты победили со счётом 2:1.

Матч Ворскле_ Діла

Фото: ФК Ворскла

Также стартовала Украинская Премьер-лига . В пятницу, 28 июля, уже отыграли два матча. "Колос" и "Оболонь" сыграли вничью, а "Полесье" оказалось лучше "Вереса".

Уже сегодня нас ждут противостояния "Металлист 1925" - "Шахтер" и "Движение" - "Заря".

'Оболонь' - 'Колос', УПЛ

Фото: УПЛ

Статьи
Ліга чемпіонів
Днепр
Сборная Украины
Лига конференций
Читайте также:
Віталій Бала
Автор Виталий Бала
28 июля, 2023 пятница
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
Євген Пригожин
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС
Дмитро Шумейко
28 июля, 2023 пятница
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
16:01
OPINION
Пребывание за рубежом почти 3 млн украинок может стоить десятину довоенного ВВП
16:00
Интервью
Лешек Бальцерович: о важности реформ, престиже и послевоенной Украине
15:55
За сутки в Греции возник 51 новый лесной пожар
15:51
Сжег тело возле кладбища: на Черниговщине задержали главу инвестиционного фонда, подозреваемого в убийстве банкира
15:32
SpaceX Falcon
SpaceX запустила самый большой в мире спутник
15:23
В Украине тестируют "еЧергу" для пересечения границы автобусами
15:14
В Украине 45% детских садов не имеют укрытия
15:09
В Германии политики призывают правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus
15:05
Беларусь и РФ еще раз продлили совместные военные учения
15:03
Возглавил больницу после оккупации и называл украинских военных "нацистскими боевиками": медика из Мариуполя будут судить за госизмену
14:38
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
14:32
Эксклюзив
Найдется место, где РФ не сможет полноценно воевать, и там будет настоящий прорыв Украины, - британский полковник Грант
14:20
Обновлено
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки последствий ракетных ударов
14:15
Избегайте фото и рукопожатий с россиянами и белорусами: Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований
14:12
Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле вызвал сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла
14:11
Аналитика
Компенсация за уничтоженное жилье: кто и сколько сможет получить
14:04
OPINION
Власти строят Нью-Васюки. На этот раз – ракетные
14:00
Россияне пытаются получить личные данные украинских военных от имени терробороны, - Генштаб
13:49
Матеуш Моравецкий
Более 100 вагнеровцев отправились в Сувалкский коридор, - Моравецкий
13:39
Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении
13:27
На 97-м году жизни скончался классик немецкой литературы Мартин Вальзер
13:25
Эксклюзив
Война США с Китаем решается сейчас в Украине, - Пионтковский
13:09
В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: пятеро получили ранения
12:58
Разгоняется до 111 км/ч и прячется под водой: в Турции представили новый морской дрон
12:42
Дожди с запада перейдут в центр, на остальных территориях - солнечно и сухо: прогноз на 30 июля от Натальи Диденко
12:32
россия хакер
Хакеры, предположительно связанные с РФ, совершили кибератаку на правительственный онлайн-портал Кении
12:28
Соединенные Штаты помогут Австралии в развитии ракетной промышленности
12:24
Взрыв в Шевченковском райсуде: ДБР считает, что гексоген Гуменюку передали под видом лекарства
12:10
Зеленский объяснил, почему ветировал выделение более 570 миллионов на достройку Музея Голодомора
12:09
OPINION
Сергей Руденко
Путин как Африка
11:44
Пригожин закончит в Гааге с Путиным или диктатор его ликвидирует, - Порошенко
11:40
Из-за непогоды 9 тысяч потребителей Днепропетровщины остаются без света
11:34
OPINION
Николай Княжицкий
Президент ветировал закон о средствах на Музей Голодомора – это ошибка
11:30
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
11:28
В Сенате США призвали администрацию Байдена помочь украинским детям, депортированным в РФ
11:10
В Финляндии закроют восемь пунктов приема беженцев из-за уменьшения количества прибывших украинцев
11:00
Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко
10:35
Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина
10:06
В РФ обвинили ВСУ в обстреле села в Брянской области: пишут о по меньшей мере 15 прилетах
10:04
OPINION
Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV