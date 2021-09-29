Скандал вокруг боя за отобранные у Ломаченко титулы получил неожиданное продолжение

Об этом сообщает BoxingScene.

Камбосос, вслед за американцем, отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF (Международной боксерской федерации) протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств.

Адвокат австралийского боксера Грег Смит заявил, что Triller нарушил условия соглашения и соврал IBF, что Камбосос согласен перенести бой.

"Камбососу не остается другого выбора, как заявить в IBF, что компания Triller не выполнила условия контракта. На компанию Triller должен быть наложен запрет на участие в любых промоутерских торгах", - заявил Смит.

Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF.

Ранее стриминговий сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матча по американскому футболу, которые также пройдут 4 октября.

Теофимо Лопес категорически с этим не согласился и заявил, что будет судиться с организаторами поединка, если он не состоится в указанные сроки.