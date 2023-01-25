Скандал в Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий
Уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом с продуктами для ВСУ
Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.
"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала на фейсбуке нардеп.
Она утверждает, что Алексей Резников, министр обороны, "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".
"Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах - разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и "припуском" на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше", - добавила Анастасия Радина.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
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