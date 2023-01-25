Скандал в Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала на фейсбуке нардеп.

Она утверждает, что Алексей Резников, министр обороны, "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

"Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах - разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и "припуском" на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше", - добавила Анастасия Радина.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

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