Скандал в Минобороны: Резников анонсировал перезапуск антикоррупционного управления

Об этом Алексей Резников проинформировал в фейсбуке.

Министр обороны отчитался о направлениях действий учреждения по предотвращению коррупции:

"Первый. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второй. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества", - написал он.