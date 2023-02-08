Скандал в Минобороны: Резников анонсировал перезапуск антикоррупционного управления
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля
Об этом Алексей Резников проинформировал в фейсбуке.
Министр обороны отчитался о направлениях действий учреждения по предотвращению коррупции:
"Первый. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второй. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества", - написал он.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на договор оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
- Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
- Офис генпрокурора сообщил о сообщении о подозрении советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
- Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
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