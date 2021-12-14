Скандал в Киевсовете: аренда земли под многоэтажную жилую застройку может возрасти в 4 раза

Инициатором изменений в проекте бюджета Киева на 2022 год выступил лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко. Дополнительные поступления в бюджет предлагает направить на развитие социальной инфраструктуры Киева, сообщает РБК-Украина REALTY.

"Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве, с его объемами жилищного строительства, застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове? Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более 1 миллиарда гривень в год за аренду и еще до 5 миллиардов от продажи земли ежегодно! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева?" – заявил Маленко с трибуны сессионного зала.

Сначала депутаты правку поддержали, но после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать этот вопрос и подать на следующее заседание согласно процедуре. Соответственно, депутаты могут рассмотреть решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.

Напомним, что с 1 января 2021 года было отменено долевое участие застройщиков при строительстве жилья. Долевое участие — практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, который осуществляет крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. Общий объем таких платежей оценивается примерно в 300 миллионов гривень в год, что менее 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, которые получают крупные застройщики в столице.