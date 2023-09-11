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Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"

11 сентября, 2023 понедельник
16:22
Технологии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму

Об этом он написал в соцсети X, комментируя неумолкающий скандал.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

Предыстория

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и большого эго, результатом чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.

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Илон Маск
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