Скандал с цензурой в соцсетях: "Евросолидарность" требует отчета главы СБУ

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Этот скандал пока еще "не заметили" марафон и другие приготовленные Банковой медиа. Но его не удастся замолчать, потому что история слишком серьезная. Первыми о том, что СБУ подставили своих коллег из ФБР и под предлогом войны с РФ попытались ввести политическую цензуру в интернет, сообщили CNN. и от критики", – отметила она.

"Под предлогом войны СБУ обратилась к своим американским коллегам из ФБР со благородной вроде бы просьбой закрывать антироссийские страницы в соцсетях – ФБ, Инсти, YouTube и даже Twitter. Но вместо откровенно пропагандистских лживых аккаунтов в списки включили и критических к власти авторов", – добавляет Герко.

"По этому поводу в США настоящий скандал и расследование комитета Конгресса. В обнародованном отчете комитета прямо сказано о цензуре по запросу СБУ, "пропитанного российскими агентами-кротами", – подчеркнула народная депутат.

"Речь о марте 2022 года. Времена Баканова. СБУ просит закрыть пророссийские аккаунты. А в мае предоставило список украинских ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом", – отметила она.

Геращенко напоминает, что "примерно в это время была заблокирована и из сети исчезли страницы многих критических к власти блоггеров, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков. Некоторые месяцами в теневом бане, в том числе представители оппозиции. Был и отвратительный скандал с "ботофермой Герасимова", никаких доказательств".

"Мы требуем, чтобы СБУ предоставили список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы", и объяснили мотивы своих действий. Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", – подчеркнула сопредседатель фракции.

"ТВ-каналы или загнали в марафон и прикормили из бюджета, чтобы выключили. И пошли дальше, использовав силовые структуры, подставив наших партнеров, для полной зачистки информационного пространства в стране от любой критики… Сейчас в теневом бане остается куча блогеров и пользователей соцсетей, которые пишут о коррупциях. , – обращает внимание Геращенко.

"Американцев серьезно подставили. Потому что среди других, СБУ блокировала официальный аккаунт Госдепа США на русском языке. Его тоже добавили в список ресурсов, несущих угрозу безопасности. Но проблема для украинских властей в том, что в США к свободе слова и конституционным правам граждан относятся серьезно. Поэтому будет расследование и придется отвечать".

Ряд телеведущих и популярных блоггеров отметили, что после 24 февраля 2022 года действительно удалялись проукраинские страницы. Телеведущая Елена Курбанова отмечает, что в этот период также были отключены без каких-либо законных оснований от цифрового эфирного вещания три телеканала – Прямой, Эспрессо и 5 канал.

"Работа по проверкам и фильтрации велась еще в 2022 году, когда главой Службы безопасности был Баканов. Поэтому неудивительно, что вместе с пропагандистскими страницами в этот список попадали и проукраинские. В частности речь идет о верифицированной русскоязычной странице Госдепа США. Трудно сказать были ли в этом списке другие о них были другие в этом списке. эров, которые были критическими к Зеленскому и его команде. Окрас того, в эти же даты почему-то закрыли на Т2 три информационных канала: Прямой, 5 и Эспрессо. Просто совпал? Не просто? Не совпадение ли? Интересно, кто будет отвечать за это с украинской стороны, ведь Баканов уже как год уволен с должности.

5 марта 2022 года были удалены страницы популярного блоггера Дмитрия Чекалкина.

"Як з'ясувало розслідування Конгресу, ФБР давало вказівки Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube. 2 березня 2022 агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації" і які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються". Вже 5 березня були заблоковані, а з часом і повністю видалені мої публічні сторінки в Facebook та Instagram загальною кількістю підписників біля 700 тисяч користувачів. Протягом минулого року були заблоковані також інші екаунти критиків влади, які однак є антиросійськими і завжди займали виразну проукраїнську позицію. Зокрема була видалена група "За Україну, за Порошенка", яка мала також до 50 000 підписників. Значна кількість тих, хто критикував українську владу за корупцію, зазнали обмежень нібито за порушення правил і потім "тіньового бану", коли місяцями їхні повідомлення фейсбук не показував у стрічці новин", – повідомив Чекалкін у соцмережах.

"Однажды так оно случилось, что именно в тот период (март, апрель, май 2022), когда эти запросы выполнялись особенно тщательно и без надлежащей проверки (даже отдельные Госдеповские ресурсы оказались заблокированными, потому что СБУ считало их распространителями российской пропаганды социальные сети трех каналов 5, Эспрессо и Эспрессо"). кнул, как отрезало. До этого все неслось и набирало обороты, статистика бешеного роста и вдруг – хрясь! И тогда же нас выключили с Т2. Соупадение? ХЗ. .

История о цензуре ФБР от имени СБУ в Интернете

В отчете Комитета по вопросам правосудия и Специального подкомитета по вооружению федерального правительства США говорилось, что Федеральное бюро расследований США в сотрудничестве с СБУ давало соцсетям указания о цензуре высказываний пользователей в Интернете и удалении их аккаунтов.

Отмечалось, что 15 февраля 2023 года в рамках расследования роли федерального правительства в цензуре законных высказываний в соцсетях Комитет по правосудию направил повестку в суд компаний Meta и Alphabet. Это материнские компании соцсетей Facebook, Instagram и Google, YouTube соответственно. В ответ были получены документы, где было видно, что ФБР от имени украинской разведки требовало, а иногда и давало указания соцсетям цензурировать высказываемых в Интернете американцев.