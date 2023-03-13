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Скандал с Шевченковской премией: глава Комитета сложил полномочия

13 мартa, 2023 понедельник
05:48
Культура

Юрий Макаров сложил полномочия главы Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

О своем решении Макаров сообщил в своем facebook.

Он отметил, что в качестве председателя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу". Выходил из того, что в этом году Комитет не признал возможным присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось "невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу победу".

По словам Макарова, предложение возникло почти экспромтом, но во время встречи деятелей культуры с президентом Украины 9 марта оно встретило его поддержку. Офис президента принял его инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023 с целью объявить победителей всех вместе 22 мая

"К сожалению, желание отдать почтение тем художникам, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, привлекают к ней наших героических воинов и жителей освобожденных территорий, продвигают страну в мире, натолкнулись на агрессивное непонимание. Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или умалять вес уже определенных лауреатов. Мои попытки объяснить свое видение, откомментировать реальный ход событий и даже оправдываться, чего я ужасно не люблю, не было услышано. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, "отрабатываю", "прогибаюсь" и т.д. Для меня это новый опыт, который я не хотел бы пережить снова", – написал он.

Однако, как уточнил Макаров, его "личный поступок не нашел поддержки среди коллег, членов Комитета по Национальной премии, считающих, что он приведет к девальвации высшей государственной награды, подорвет доверие к ней".

"Выражая свое уважение и благодарность коллегам, с которыми мы плодотворно работали последние четыре года, вынужден отметить, что категорически не соглашаюсь с ними. Тем не менее, поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущение неравнодушных граждан после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить с себя полномочия председателя и члена Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко", - подытожил он.

Общество
Украина
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