Скандал с платьем помощницы: Кабмин уволил заместителя министра образования Гарбарука по его заявлению

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram.



"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.

Напомним, 25 декабря чиновница из Минобразования Кристина Тишкун сфотографировалась в платье с открытым декольте вместе с мэром Лева Садовым и заместителем Шкарлета Игорем Гарбаруком. Заместитель главы Минобразования сказал, что Тишкун – его помощница.

Справка: 27-летняя юристка Кристина Тишкун выложила резонансное фото с Садовым в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики по ее наряду она закрыла свою страницу.