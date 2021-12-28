Скандал с платьем помощницы: Кабмин уволил заместителя министра образования Гарбарука по его заявлению
Во вторник, 28 декабря, Кабинет Министров уволил Игоря Гарбарука с должности заместителя министра образования
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram.
"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.
- Напомним, 25 декабря чиновница из Минобразования Кристина Тишкун сфотографировалась в платье с открытым декольте вместе с мэром Лева Садовым и заместителем Шкарлета Игорем Гарбаруком. Заместитель главы Минобразования сказал, что Тишкун – его помощница.
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