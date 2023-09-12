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Скандал с отключенным Starlink в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении действий Илона Маска

12 сентября, 2023 вторник
09:42
Мир

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму

Об этом информирует Bloomberg.

"Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", - заявила сенатор Элизабет Уоррен, представляющая штат Массачусетс.

Поскольку Уоррен также является представительницей Комитета по вооруженным силам, она настаивает на том, чтобы министерство обороны США рассмотрело свои контрактные отношения с компанией Маска SpaceX.

Глава Комитета по вооруженным силам Джек Рид также заявил об обеспокоенности этим вопросом, поскольку спутники традиционно находились под контролем правительства, а что с ними делать решали президенты. По его словам, несмотря на удешевление доступа в космос, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности, благодаря компании SpaceX, Илон Маск "не может быть последним словом, когда речь идет о национальной безопасности".

Ожидается, что Илон Маск примет участие в закрытом саммите руководителей технической отрасли с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Что предшествовало

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил, что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.

Украина
Россия
Крым
Технологии
Война с Россией
оккупированные территории
Илон Маск
США
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