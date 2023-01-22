Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в 400 тысяч долларов и.о. Министра развития общин и территорий Василия Лозинского.

Дело против Слуги народа возбуждено 26 сентября 2022 года.

Это крупнейший по должности государственный служащий, задержанный на взятке при исполнении обязанностей за время независимости Украины.

Лозинский считается приближенным лицом к премьер-министру Украины Шмыгалю, через которого можно решить некоторые личные вопросы с главой правительства.

Начинается один из крупнейших коррупционных скандалов в истории украинской власти, поскольку такое позорное и циничное преступление должно вызвать отставку действующего правительства

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Начинается один из самых больших коррупционных скандалов в истории украинской власти, поскольку такое позорное и циничное преступление должно вызвать отставку действующего правительства.

Если не будет немедленных действий правительства и президента, которые это правительство подбирали, если партия Слуга народа не осудит действия своего представителя, это может существенно подорвать доверие к нашему государству и власти во время войны и при получении крупных траншей международных партнеров. Могут быть приостановлены многие международные транши, которые идут именно на Минрегион, поэтому государство должно немедленно действовать.

Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании и определить судьбу правительства, в котором руководят взяточники.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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