Судя по всему, Резников искренне убежден, что скандал с куртками фейковый. Можем ли мы исключать такой вариант? Зная качество работы наших расследователей и антикоррупционеров, нет. Планирую ли я разобраться в ситуации и подать свою собственную оценку хотя бы сотне тысяч людей, которые меня регулярно читают и хотели бы знать правду? Ни в коем случае.

Почему? Потому что это не имеет принципиального значения. Мы с вами не суд, который выносит приговор за конкретное преступление. Что касается общественного мнения, то эта власть так долго оставалась бронебойной ко всем позорным злоупотреблениям в прошлом, что любой нынешний скандал только восстанавливает справедливость.

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Справедливо ли это в отношении конкретного Алексея Резникова, которого я долго считал порядочным человеком (мы даже дружили)? Знаете, к сдаче страны во вторжение московитов он точно причастен напрямую. Поэтому, если обществу безразлично это самое страшное преступление, а возбуждается оно только на коррупцию (само по себе интересный симптом. — К.В.), то да здравствует казус Альфонзо Капоне.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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