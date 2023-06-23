Об этом написал Арахамия в Telegram .

"Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", - отметил Арахамия.

После того, как стало известно о покупке недвижимости в Испании семьей начальника одесского военного комиссариата Евгения Борисова во время военных действий, народный депутат заявил, что обратится в соответствующие органы.

"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - подчеркнул нардеп.

Что известно о Евгении Борисове

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.