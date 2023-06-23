Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о проведении проверок всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки в стране
Об этом написал Арахамия в Telegram .
"Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", - отметил Арахамия.
После того, как стало известно о покупке недвижимости в Испании семьей начальника одесского военного комиссариата Евгения Борисова во время военных действий, народный депутат заявил, что обратится в соответствующие органы.
"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - подчеркнул нардеп.
Что известно о Евгении Борисове
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .
По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.
Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.
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