Скандал с Ермаком в США. Виктория Спартц ответила Марси Каптур
Конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины
Об этом Виктория Спартц написала в Twitter.
В ответ на упреки Марси Каптур, соглавы группы поддержки Украины в Конгрессе, которая считает, что "распространяющие дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам", Спартц написала, что прежде чем Капюшон сможет предъявлять ей "свои жесткие претензии", она "хотя бы раз должна съездить в Украину и посмотреть, что происходит на местах".
"Марси, слушая бюрократов в кармане Ермака, служит никому другому, как кремлю", – заявила республиканка.
- 9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.
- В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
- 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартца о Зеленском и его команде.
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