Скандал с Ермаком в США. Виктория Спартц ответила Марси Каптур

Об этом Виктория Спартц написала в Twitter.

В ответ на упреки Марси Каптур, соглавы группы поддержки Украины в Конгрессе, которая считает, что "распространяющие дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам", Спартц написала, что прежде чем Капюшон сможет предъявлять ей "свои жесткие претензии", она "хотя бы раз должна съездить в Украину и посмотреть, что происходит на местах".

"Марси, слушая бюрократов в кармане Ермака, служит никому другому, как кремлю", – заявила республиканка.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартца о Зеленском и его команде.

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