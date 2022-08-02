Скандал с часами Гитлера. Аукционный дом оправдывается
Аукционный дом Alexander Historical Auctions в США продал на аукционе часы Адольфа Гитлера и натолкнулся на критику из-за продажи нацистской символики
Об этом сообщает The Times of Israel.
Президент Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос рассказал, что часы продали за $1,1 млн в первый же день аукциона. Покупателем стал еврей из Европы, имя которого не разглашается.
Панагопулос признался, что ему и его семье угрожали расправой после торгов. Европейская еврейская ассоциация была среди множества групп, осудивших продажу, заявив, что передача предметов в частные руки обогащает приверженцев нацизма.
Однако Панагопулос отмечает неуместность критики. "То, что мы продаем, – это ощутимое, реальное доказательство того, что Гитлер и нацисты жили, а также преследовали и убивали десятки миллионов людей. Уничтожить или каким-то образом помешать показу или защите этих вещей – преступление против истории", – отметил он.
- 29 июля еврейское сообщество осудило продажу часов Гитлера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.17
Покупка 39.17Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 41
- Актуальное
- Важное