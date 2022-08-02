Об этом сообщает The Times of Israel.

Президент Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос рассказал, что часы продали за $1,1 млн в первый же день аукциона. Покупателем стал еврей из Европы, имя которого не разглашается.

Панагопулос признался, что ему и его семье угрожали расправой после торгов. Европейская еврейская ассоциация была среди множества групп, осудивших продажу, заявив, что передача предметов в частные руки обогащает приверженцев нацизма.

Однако Панагопулос отмечает неуместность критики. "То, что мы продаем, – это ощутимое, реальное доказательство того, что Гитлер и нацисты жили, а также преследовали и убивали десятки миллионов людей. Уничтожить или каким-то образом помешать показу или защите этих вещей – преступление против истории", – отметил он.

29 июля еврейское сообщество осудило продажу часов Гитлера.

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