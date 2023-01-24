Об этом информируют на сайте парламента .

Представитель НАБУ заявил, что по фактам возможного злоупотребления служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и происходит досудебное расследование, после которого дадут правовую оценку обстоятельствам.

"При обсуждении участниками заседания высказано мнение, что назрела необходимость совершенствования законодательства об оборонных закупках в части публичности приобретения Министерством обороны Украины товаров необходимых для жизнедеятельности войск не связанных с оборонным назначением", - пишет пресс-служба.

Председатель Комитета Анастасия Радина, по итогам заседания, отметила необходимость включить Счетной палатой во внеплановые меры проведения проверки эффективности использования Минобороны бюджетных средств на питание и вещевое обеспечение ВСУ.

Также после заседания высказались народные депутаты Украины Ярослав Юрчишин и Виктория Сюмар.

"Министр признал, что в перечне продовольствия из 400-позиций есть ошибки. Не одна. Это не только о яйцах в килограммах и тонах, но и многих других позициях. Именно поэтому пошел заместитель министра Шаповалов. Почему появились "ошибки" - имеют выяснить в скором времени", - пишет Сюмар.

Сейчас министерство раздумывает над другой системой, а именно когда сформируют 52 вида меню для военных, закупки будут осуществляться под эти нужды: "Проект с перспективой 4-5 месяцев. Будет ли другая система более прозрачной - непонятно".

Кроме того, народные избранники зарегистрировали законопроект об обязательном обнародовании закупочных цен на продукты питания Министерством обороны Украины.

Нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что на данный момент контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставки производятся по параметрам 2022 года.

"Ответственный за закупки Богдан Хмельницкий был отстранен от должности в декабре 2022 года и уволен в 20 числах января 2023 года. Поскольку в контрактах было выявлено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу. Сейчас сферу закупок проверяет и Государственная аудиторская служба (по запросу министра ) и планирует проверять Счетная палата (по запросу главы Комитета Анастасии Радиной)", - написал избранник.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций. Министр обороны Украины Алексей Резников также отреагировал на обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

По результатам заседания комитета ВРУ 23 января о возможном злоупотреблении Минобороны при закупках продуктов для военных, Алексей Резников остается в должности министра обороны, а правоохранители должны завершить расследование.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

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