Скандал на форуме ветеранов: представительницу оппозиции Ирину Никорак, занимающуюся вопросами военных и ветеранов, не пустили в зал

Об этом она сообщила в комментарии журналистам, передает сайт партии "Европейская солидарность" .

Как известно, Ирина Никорак является основательницей социальной инициативы по пошиву женской военной формы "ArmWomenNow", регулярно ездит на фронт, где общается с военнослужащими, противодействует коррупции при прохождении ВЛК, МСЭКУ, получении участника боевых действий и готовит законодательные инициативы, направленные на военные. службы и социальной защиты военных.

"Случилось беспрецедентное событие, когда меня просто не пустили на форум. Это возмутительная ситуация, когда мы в демократической стране, в парламентско-президентской республике, где правительство подотчетно парламенту, я полтора часа простояла под дверью и по непонятным причинам меня туда не впустили. Это напоминает времена Януковича, когда была полностью подавлена свобода слова и возможность демократически, свободно выражать свои мнения, свою позицию и объединять усилия для победы", – сказала народная депутат.

"Сначала мне объяснили, что меня нет в списках, хотя я работала в этом направлении и мне заверили, что я есть в списках. Меры безопасности, просто была закрыта дверь и мне ответили, что сейчас завершится официальная часть, поэтому я вынуждена была стоять на улицы и ожидать, когда из Форума выйдет министр обороны Алексей Резников, Ирина Верещук, Руслан Стефанчук. Они вышли, двери закрылись и мы, собственно, продолжали стоять, а улицы за закрытыми дверями", - подчеркнула представительница "Европейской Солидарности".

По ее словам, в то время, когда она стояла у двери форума, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук со сцены призвал участников сотрудничать с профильным подкомитетом, который возглавляет Ирина Никорак.

"Но при этом я стояла под дверью и не могла пожать руку нашим достойным защитникам и защитницам, и познакомиться с представителями международного сообщества для того, чтобы в дальнейшем нарабатывать нужные и важные проекты, которые станут основой и фундаментом нашей работы с ветеранами", – отметила она.

"Украина будет страной молодых ветеранов и нам нужно совместно прилагать много усилий. В то же время мы видим полную политизацию процессов, плохое отношение к представителям оппозиции. Я не понимаю почему так происходит, когда народные депутаты не могут участвовать в обсуждении и формировании ветеранской политики", – подчеркнула Ирина Никорак.