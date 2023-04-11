Скандал, который должен бы шокировать, но проходит почти молча…
Вдумайтесь: до войны россияне инкорпорировали в систему украинской безопасности целую агентурную сеть, в том числе назначили на должность первого заместителя главы СБУ откровенного крота Наумова
Не удивляйтесь, почему эсбэушники сбежали из Херсона, из Иванкова, Харькова и т.д. Не удивляйтесь невзорванным мостам и такому быстрому продвижению врага на юге и на севере.
Очень жаль только невинных жертв… В Буче, Мариуполе и на всех оккупированных территориях. Мы все еще не знаем их числа…
Но что продолжает удивлять – так это вопрос: а Наумов сам себя назначил? Где там Баканов? По нему дело о госизмене есть? И где он физически?
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Где Деркач? Кулинич всегда был его человеком. Что там с остальной этой агентурной сеткой? И этот вопрос очень актуален. Потому что "кроты" во власти продолжают работать и цена этого в войну чрезвычайно высока…
Где Деркач? Кулинич всегда был его человеком. Что там с остальной этой агентурной сеткой? И этот вопрос очень актуален. Потому что "кроты" во власти продолжают работать и цена этого в войну чрезвычайно высока…
И еще. Три года до войны в госизмене все силовики подозревали совсем не Баканова и Наумова, а… Порошенко.
Порошенко, за пять лет как никто до него оторвавший Украину от России — Томосом, выигранными судами у Газпрома, политикой национальной памяти, языком, новой армией и оружием.
Политиканство и игры в политические преследования вместо реальных расследований о более чем реальных предателях, обращается для украинского народа высокой ценой
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Вот это политиканство и игры в политические преследования вместо реальных расследований о более чем реальных предателях оборачивается для украинского народа высокой ценой.
Надеюсь, все вопросы будут заданы. Надеюсь, будет создана следственная комиссия в парламенте, которая отдельно займется расследованием этой грандиозной измены. Надеюсь, "кротов" таки заберут из власти. И надеюсь, что СБУ будет наконец заниматься агентами, а не придуманными сказками о ботофермах Герасимова…
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.
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