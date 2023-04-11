Не удивляйтесь, почему эсбэушники сбежали из Херсона, из Иванкова, Харькова и т.д. Не удивляйтесь невзорванным мостам и такому быстрому продвижению врага на юге и на севере.

Очень жаль только невинных жертв… В Буче, Мариуполе и на всех оккупированных территориях. Мы все еще не знаем их числа…

Но что продолжает удивлять – так это вопрос: а Наумов сам себя назначил? Где там Баканов? По нему дело о госизмене есть? И где он физически?

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Где Деркач? Кулинич всегда был его человеком. Что там с остальной этой агентурной сеткой? И этот вопрос очень актуален. Потому что "кроты" во власти продолжают работать и цена этого в войну чрезвычайно высока…

Где Деркач? Кулинич всегда был его человеком. Что там с остальной этой агентурной сеткой? И этот вопрос очень актуален. Потому что "кроты" во власти продолжают работать и цена этого в войну чрезвычайно высока…

И еще. Три года до войны в госизмене все силовики подозревали совсем не Баканова и Наумова, а… Порошенко.

Порошенко, за пять лет как никто до него оторвавший Украину от России — Томосом, выигранными судами у Газпрома, политикой национальной памяти, языком, новой армией и оружием.

Политиканство и игры в политические преследования вместо реальных расследований о более чем реальных предателях, обращается для украинского народа высокой ценой

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Вот это политиканство и игры в политические преследования вместо реальных расследований о более чем реальных предателях оборачивается для украинского народа высокой ценой.

Надеюсь, все вопросы будут заданы. Надеюсь, будет создана следственная комиссия в парламенте, которая отдельно займется расследованием этой грандиозной измены. Надеюсь, "кротов" таки заберут из власти. И надеюсь, что СБУ будет наконец заниматься агентами, а не придуманными сказками о ботофермах Герасимова…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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